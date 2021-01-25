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​​​​​​​Банки расширяют перечень доступных по биометрии онлайн-операций

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Кредитные организации могут увеличить число доступных дистанционно операций, если клиент подтвердит свою личность, сдав слепки лица и голоса, рассказали «Известиям» в крупных банках. Таким образом в ВТБ можно будет разблокировать карту, в Ак Барс Банке — подписать документы, в крымском РНКБ — обновить данные о клиенте, а в банке «Дом.РФ» — увеличить лимит регулярных операций.

— Мы считаем биометрические технологии перспективным направлением для обслуживания клиентов и бизнеса, потому что они позволят повысить уровень безопасности, а также сократить время проведения операций, — пояснил «Известиям» начальник управления «Единая клиентская идентификация» ВТБ Григорий Сальников.

В декабре 2020 года был принят закон, позволяющий расширить сферы применения биометрии. Изменения позволяют кредитным организациям ввести в промышленную эксплуатацию новые сервисы с использованием слепков лица и голоса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Право по голосу: банки расширяют число доступных по биометрии операций

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