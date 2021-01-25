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В Роспотребнадзоре разрабатывают ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса

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Чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов, связанных с мутантными штаммами SARS-CoV-2, специалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутировавшему вирусу.

Как сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сейчас специалисты разрабатывают такие наборы реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены, а также использовать сразу два фрагмента генома вируса, чтобы кардинально снизить вероятность ошибки.

— В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе сегодня, за счет второго фрагмента анализ останется эффективным, — подчеркнул Камиль Хафизов.

Как пояснил ученый, проведение теста с использованием двух участков не должно существенно сказаться на его стоимости, а время проведения останется прежним.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов

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