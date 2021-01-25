Пушков назвал партию Зеленского «Слугами Байдена»

Партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нужно переименовать в «Слуги Байдена» из-за желания выслужиться перед новым американским лидером Джо Байденом. Об этом 24 января в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Партию «Слуг народа» на Украине надо срочно переименовать в партию «Слуги Байдена». Собственно, к этому дело и идет. Точнее, бежит. Не успел Байден въехать в Белый дом, как, явно выслуживаясь перед победившими в США демократами, «слуги Байдена» спешно внесли в раду законопроект о борьбе с проявлениями сексизма», — написал он.

Пушков констатировал, что теперь «мало кому знакомый» на Украине сексизм объявлен главным врагом государства.

«Однако в Киеве ошибаются, если считают, что этим отделаются. А как насчет отдельных туалетных кабинок для трансгендеров и людей третьего пола? Или на Украине отрицают их права? Как минимум на отдельную туалетную кабинку. Средства на это уже внесены в проект будущего бюджета? А как насчет права осужденных преступников-мужчин, которые объявят себя женщинами, отправиться в женскую тюрьму? Не продумали этот вопрос? А ведь Байден считает это одним из своих приоритетов. Недорабатывают в Киеве. Приедет Байден — надерет своим слугам хвоста», — заключил Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор также заявил, что в России слишком большое внимание уделяется публикациям и заявлениям о стране за рубежом, и призвал прекратить попытки понравиться Западу.