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Американец побил 32-летний мировой рекорд в толкании ядра в помещении

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Легкоатлет из США Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

28-летний спортсмен метнул снаряд на 22,82 м на внутренних соревнованиях, установив мировой рекорд. Таким образом, Краузер улучшил на 16 см предыдущее достижение своего соотечественника Рэнди Барнса, установленное в 1989 году.

Райан Краузер является олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро, обладатель серебряной медали чемпионата мира 2019 в Дохе.

11 января сообщалось, что португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах. Свой 759-й гол футболист забил в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).

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