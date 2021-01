Американец побил 32-летний мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Легкоатлет из США Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

28-летний спортсмен метнул снаряд на 22,82 м на внутренних соревнованиях, установив мировой рекорд. Таким образом, Краузер улучшил на 16 см предыдущее достижение своего соотечественника Рэнди Барнса, установленное в 1989 году.

First competition of 2021 and breaks the world indoor record with 22.82m.@RCrouserThrows, take a bow👏#WorldIndoorTour pic.twitter.com/mFHhRvMbol