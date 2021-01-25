Криминального авторитета по прозвищу Зюзя выдворили с Украины

Национальная полиция Украины выдворила из страны вора в законе по прозвищу Зюзя, сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний криминальный авторитет, чтобы встретиться представителями местной преступной группировки для решения вопросов о «перераспределении денежных потоков». Кроме того, злоумышленник попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Полиция задержала нарушителя и доставила в Государственную миграционную службу, где ему выдали предписание о запрете въезда в страну на три года.

22 января гражданин был выдворен за пределы страны.

По данным из открытых источников, настоящее имя Зюзи Владимир Озерский.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда.