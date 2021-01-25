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В Италии назвали дату подписания контракта Кокорина с «Фиорентиной»

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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин подпишет контракт с итальянской «Фиорентиной» в понедельник, 25 января. Об этом 24 января сообщил итальянский журналист Николо Скира.

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«Завтра Александр Кокорин будет в Италии, чтобы пройти медобследование. Затем он подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. «Фиорентина» заплатит «Спартаку» €4,5 млн», — написал он в своем Twitter в воскресенье.

Предполагается, что первая тренировка Кокорина с новой командой пройдет 26 января.

О том, что Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу, напоминает «Спорт-Экспресс».

Ранее Кокорин выступал в составе «Зенита» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» является двукратным чемпионом Италии и шестикратным обладателем Кубка страны.

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