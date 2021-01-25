В Швейцарии потерявшие работу пилоты станут машинистами поездов

В Швейцарии пилоты самолетов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти курсы подготовки машинистов поездов, сообщает Euronews воскресенье, 24 января.

В ассоциации пилотов Aeropers рассказали, что у двух профессий много общего, а в стране наблюдается нехватка машинистов поездов. Представитель компании Томас Штеффин понадеялся, что пример Швейцарии вдохновит другие страны.

Карлос Спруенгли — один из первых пилотов, который в ближайшее время выйдет на линии скоростных поездов в Швейцарии — отметил, что самым главным в процессе переквалификации является преодоление гордыни и намерение продолжать работать.

21 января сообщалось, что число безработных в России за пять дней снизилось на 100 тыс. человек.