Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных
Мир
В Дании возобновили строительство «Северного потока – 2»
Мир
Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»
Общество
Назван аномально холодный регион в европейской части России
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день зимы
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Максакова тайно вернулась в Россию
Сюжет:

Вильфанд спрогнозировал температурный рекорд в Европейской России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют в центре Европейской России температуры, близкие к историческому максимуму, в последнюю неделю января, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тепло придет за счет воздушных масс со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики.

«Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — цитирует синоптика 25 января «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что такая теплая погода формирует аномалию и температура в регионе установится на 10–13 градусов выше нормы.

Кроме того, на юге Европейской России столбики термометров покажут +10...+14 градусов, а на востоке ЦФО, по словам эксперта, температура будет на 16 градусов выше установленной нормы.

Накануне в Москве температура воздуха поднялась до отметки плюс 2,2 градуса — это самый теплый день нынешней зимы.

Вместе с этим Вильфанд предупредил о погодных аномалиях, которые ожидаются в ряде российских регионов. В частности, в ближайшую неделю температура в европейской части России будет на 12–13 градусов выше нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021