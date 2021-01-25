Назван аномально холодный регион в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал единственный регион в европейской части России, где ожидается аномальный холод.

По словам специалиста, к температуре ниже климатической нормы следует готовиться жителям Ненецкого автономного округа.

«Это самый северо-восток европейской территории России... Также на севере Урала температура ниже климатической нормы на 10 градусов. Этот небольшой участочек у нас очень холодный», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 25 января.

Накануне метеоролог назвала морозы, которые наблюдаются на севере Свердловской области, аномальными. Подобные крепкие и продолжительные морозы в последний раз фиксировались в 2006 году.