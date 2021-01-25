Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

На трассе в Архангельской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 24 января.

Авария произошла в районе поселка Лайский Док на трассе Архангельск–Северодвинск в районе 22:40 (совпадает с мск) в воскресенье. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. По предварительной информации, погибли четыре пассажира отечественной легковушки, детей среди них нет.

Отмечается, что один ребенок находился в иномарке, у него предварительно зафиксированы ушибы и ссадины.

РЕН ТВ сообщает об одном госпитализированном в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике автомобиль опрокинулся в кювет, в результате инцидента погиб один человек.