Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав РФ оценил уровень заболеваемости COVID-19 среди беременных
Мир
В Дании возобновили строительство «Северного потока – 2»
Мир
Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»
Общество
Назван аномально холодный регион в европейской части России
Мир
Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день зимы
Политика
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Мир
Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»
Общество
Максакова тайно вернулась в Россию

Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе в Архангельской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 24 января.

Авария произошла в районе поселка Лайский Док на трассе Архангельск–Северодвинск в районе 22:40 (совпадает с мск) в воскресенье. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. По предварительной информации, погибли четыре пассажира отечественной легковушки, детей среди них нет.

Отмечается, что один ребенок находился в иномарке, у него предварительно зафиксированы ушибы и ссадины.

РЕН ТВ сообщает об одном госпитализированном в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике автомобиль опрокинулся в кювет, в результате инцидента погиб один человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021