Эксперт сравнил распространение новых штаммов COVID со второй пандемией

Глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси сравнил ситуацию с распространением новых штаммов коронавируса со второй пандемией.

По словам специалиста, новые штаммы, обнаруженные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США, «изменили расклад» развития эпидемиологической ситуации в мире. Дельфресси подчеркнул, что мутации COVID-19 уже «проникли» во Францию и распространяются по стране.

Так, в ряде регионов 7–9% новых заражений приходятся на «британский» штамм. В связи с этим Дельфресси допустил введение третьего карантина во Франции.

«Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин, как в ноябре, более адаптированный или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение», — заявил он в эфире телеканала BFMTV в воскресенье, 24 января.

По словам эксперта, вакцинировать к лету всех жителей Франции не удастся — вакцину к этому времени смогут получить около 14% жителей.

«Мы имеем дело с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем», — отметил он.

Ранее в воскресенье стало известно, что власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун. Данная необходимость обусловлена распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.

14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.