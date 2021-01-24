Действующий президент Португалии лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах главы государства после обработки 55,47% бюллетеней. Об этом 24 января сообщили в МВД Португалии.

Ди Соуза набирает 65,51% голосов. На втором месте — лидер правой партии «Хватит» Андре Вентура (12,33%), на третьем — юрист и бывший дипломат Ана Гомеш (9,57%). За Виторину Силву проголосовали 3,82% избирателей, Маризу Матиаш — 3,48%, Жоау Феррейру — 3,29%, Тиагу Майан Гонсалвеш — 2%.

Выборы президента Португалии прошли 24 января. Избирательные участки закрылись в 22:00 (мск).

Ранее, 10 января, прошли выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в стране. По итогам голосования, главой государства был избран Садыр Жапаров, пришедший к власти после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Его инаугурация назначена на 28 января.