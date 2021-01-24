В Москве предупредили о тумане до утра понедельника

Туман с ухудшением видимости до 800 м ожидается в Москве до утра понедельника, предупредил 24 января столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Поступило экстренное предупреждение. Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 м», — сказано в сообщении.

В этой связи ведомство призвало водителей быть внимательными за рулем, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Московском регионе туман держится уже более 15 ч, из-за этого фактическая видимость в столице составляет 200 м. По словам синоптика, после 18:00 туман должен рассеяться и видимость станет более 1 км.