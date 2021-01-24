Ангар загорелся в подмосковной деревне

Крупный пожар возник в ангаре в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщает 24 января РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел вечером в воскресенье в деревне Апаринки. Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, горит двухэтажное здание на площади 400 кв. м. С огнем борются 34 человека и 10 единиц техники.

Ранее в этот день в Екатеринбурге загорелась промышленная площадка на площади 200 кв. м.