Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»

Единственный способ вынудить Россию изменить свою политику без применения оружия — это санкции, поэтому необходимо усилить ограничительные меры против РФ в целом и «Газпрома» в частности. Об этом 24 января заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я думаю, если мы ограничим возможность экономического функционирования «Газпрома» на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых (соглашений. — Ред.) об инвестициях, тогда ситуация с такими делами, как соблюдение международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов», — сказал он в интервью The Financial Times.

Дуда назвал разговоры об усилении санкций «абсолютно оправданными», в условиях воссоединения Крыма с Россией и ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее, 21 января, Европарламент (ЕП) призвал заблокировать строительство «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным, потребовав от Евросоюза усилить ограничения в отношении Москвы, несмотря на то что 19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уже заявлял, что ЕС не может препятствовать реализации газопровода, поскольку это проект частных компаний.

Также ЕП предложил ввести ограничения против лиц, которые участвовали в решении об аресте Навального. За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44.