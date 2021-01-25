Российский ПЦР-тест выявит мутантные штаммы коронавируса

В России разрабатывают новый ПЦР-тест, который будет выявлять мутантные разновидности нового коронавируса, передает телеканал «Известия».

Ранее ученые обнаружили, что многие тестовые системы не распознают возбудителя COVID-19 с изменениями в геноме.

Сейчас в России зарегистрированы 30 различных тестов. Но все они исследуют только какой-то один характерный участок вируса. Поэтому некоторые анализы могут давать ложноотрицательные результаты.

Российские ученые создают реагенты, которые распознают два гена. Улучшение качества теста на коронавирус не увеличит стоимость и время анализа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.