Время ремонта в жилых домах предложили ограничить до 3 дней в неделю

Общественная палата направила главе Минстроя Иреку Файзуллину письмо с предложением сократить время шумных строительных и ремонтных работ до трех дней в неделю, передает телеканал «Известия».

Исключение из этого правила возможно только для новых домов, которые возведены менее полутора лет назад.

Дополнительным аргументом для общественников послужило то, что продолжительный грохот мешает многим россиянам, которые в период пандемии работают удаленно.

По действующему закону строителям можно нарушать тишину восемь часов в день с обязательным перерывом на обед и только по будням.

Все остальное время уровень шума в жилых домах не должен превышать 30 децибелов.

Но на деле доказать факт нарушения режима тишины и своевременно привлечь к ответственности строителей или ремонтников очень тяжело.

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