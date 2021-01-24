Во Франции выписали 110 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа

Французские правоохранители с 15 декабря по 22 января выписали около 110 тыс. штрафов за несоблюдение комендантского часа. Об этом 24 января сообщает издание Vosgesmatin со ссылкой на МВД страны.

Кроме того, за это время сотрудники правоохранительных органов провели более 1,4 млн проверок. Были пресечены подпольные вечеринки. Их организаторы и некоторые участники оштрафованы, инициированы судебные разбирательства.

В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3750.

10 декабря правительство Франции объявило о решении ввести комендантский час с 15 декабря в связи с распространением коронавируса, он действовал с 20:00 (22:00 мск) до 6:00 (8:00 мск).

14 января в стране были усилены ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января комендантский час в стране начинается в 18:00, а не 20:00. Кроме того, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 января, во Франции выявили более 3 млн случаев заболевания COVID-19, из них свыше 72,8 тыс. летальных исходов.