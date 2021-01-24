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Во Франции выписали 110 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа

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Французские правоохранители с 15 декабря по 22 января выписали около 110 тыс. штрафов за несоблюдение комендантского часа. Об этом 24 января сообщает издание Vosgesmatin со ссылкой на МВД страны.

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Кроме того, за это время сотрудники правоохранительных органов провели более 1,4 млн проверок. Были пресечены подпольные вечеринки. Их организаторы и некоторые участники оштрафованы, инициированы судебные разбирательства.

В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3750.

10 декабря правительство Франции объявило о решении ввести комендантский час с 15 декабря в связи с распространением коронавируса, он действовал с 20:00 (22:00 мск) до 6:00 (8:00 мск).

14 января в стране были усилены ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января комендантский час в стране начинается в 18:00, а не 20:00. Кроме того, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 января, во Франции выявили более 3 млн случаев заболевания COVID-19, из них свыше 72,8 тыс. летальных исходов.

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