Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Чувашии

В Чувашской республике автомобиль опрокинулся в кювет, в результате погиб один человек, сообщается в официальной группе МВД Чувашии в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 января.

Инцидент произошел в Мариинско-Посадском районе на повороте возле деревни Большое Камаево. По предварительным данным, 29-летняя автомобилистка не справилась с управлением при совершении обгона, и машина вылетела с дороги.

«В кювет опрокинулась легковушка BMW X3. В аварии погибла 33-летняя женщина-пассажир, еще двое детей с травмами доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в салоне автомобиля находились семь человек: трое взрослых и четверо детей в возрасте 7–14 лет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на Украине рейсовый автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. В результате инцидента погиб один человек.