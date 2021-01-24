Девушка ранила ножом в шею 17-летнюю собеседницу на востоке Москвы
Девушка-подросток ранила ножом в шею 17-летнюю девушку около торгового центра на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Вешняковской. По предварительным данным, между девушками произошел конфликт.
Пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных клиник. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой вместе с матерью.
Нападавшая скрылась с места происшествия. По факту случившегося проводится проверка.
22 января сообщалось, что прокуратура Братска проводит проверку в школе, где семиклассник получил ножевое ранение. Ведомство проверяет, насколько безопасны условия для пребывания детей в этом учебном заведении.
Известно, что ранение семикласснику нанес в бедро его сверстник. Пострадавший был госпитализирован.