Умер четырехкратный обладатель кубка Стэнли Джордж Армстронг
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Джордж Армстронг скончался в возрасте 90 лет, сообщила пресс-служба хоккейного клуба в воскресенье, 24 января.
«Мы выражаем наши соболезнования жене Джорджа Бетти, их детям, внукам и всей семье Армстронга», — сказано в заявлении.
The Toronto Maple Leafs mourn the passing of George Armstrong, a member of our Maple Leafs family for 75 years.— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 24, 2021
We extend our condolences to George’s wife Betty, their children, grandchildren and the entire Armstrong family.
Full Statement: https://t.co/xCNHNn1Zcg pic.twitter.com/F9e9M0ZfSk
Джордж Армстронг был нападающим в «Торонто» с 1946 по 1971 год, был капитаном команды на протяжении 13 сезонов. За это время провел 1188 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 713 очков.
Вместе с командой Армстронг четыре раза побеждал в плей-офф НХЛ (1962–1964, 1967 годы). В 1975 году был введен в Зал Хоккейной славы.