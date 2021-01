Умер четырехкратный обладатель кубка Стэнли Джордж Армстронг

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Джордж Армстронг скончался в возрасте 90 лет, сообщила пресс-служба хоккейного клуба в воскресенье, 24 января.

«Мы выражаем наши соболезнования жене Джорджа Бетти, их детям, внукам и всей семье Армстронга», — сказано в заявлении.

The Toronto Maple Leafs mourn the passing of George Armstrong, a member of our Maple Leafs family for 75 years.



We extend our condolences to George’s wife Betty, their children, grandchildren and the entire Armstrong family.



