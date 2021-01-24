Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID-19 из России
Мир
За сутки в мире выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом
Мир
Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»
Мир
Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене
Мир
В Португалии два человека пострадали в результате взрыва
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с COVID-19 в школах
Спорт
Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку
Мир
Во Франции призвали ввести «действенные» санкции против России
Мир
На Украине пообещали отреагировать на жалобы на нарушение закона о языке

Проект «Ответственное отцовство» запустили в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет отцов Республики Коми приступил к реализации проекта «Ответственное отцовство». Как сообщили в общественном объединении, пилотным в программе стал Сысольский район. Десант в Визингу прошел в три этапа.

На семинаре «ЗОЖигай с чемпионом» победитель чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Васев рассказал детям и молодежи села о пользе здорового образа жизни, передает ИА «Комиинформ».

Руководитель Совета отцов Эжвинского района Сыктывкара и председатель детских общественных объединений Республики Коми Василий Андреев посвятил время, проведенное в Визинге, беседе с отцами. В актовом зале районной администрации прошел урок «Ответственное отцовство». Совместное семейное занятие «Папа плюс» провел известный писатель Григорий Спичак.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021