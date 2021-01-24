Проект «Ответственное отцовство» запустили в Коми
Совет отцов Республики Коми приступил к реализации проекта «Ответственное отцовство». Как сообщили в общественном объединении, пилотным в программе стал Сысольский район. Десант в Визингу прошел в три этапа.
На семинаре «ЗОЖигай с чемпионом» победитель чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Васев рассказал детям и молодежи села о пользе здорового образа жизни, передает ИА «Комиинформ».
Руководитель Совета отцов Эжвинского района Сыктывкара и председатель детских общественных объединений Республики Коми Василий Андреев посвятил время, проведенное в Визинге, беседе с отцами. В актовом зале районной администрации прошел урок «Ответственное отцовство». Совместное семейное занятие «Папа плюс» провел известный писатель Григорий Спичак.