Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID-19 из России
Мир
За сутки в мире выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом
Мир
Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»
Мир
Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене
Мир
В Португалии два человека пострадали в результате взрыва
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с COVID-19 в школах
Спорт
Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку
Мир
Во Франции призвали ввести «действенные» санкции против России
Мир
На Украине пообещали отреагировать на жалобы на нарушение закона о языке

Суд Петербурга привлек к ответственности 20 участников незаконной акции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 20 административных протоколов в отношении участников незаконной акции 23 января. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что всем нарушителям вменялась статья об участии в несогласованной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

В результате суд назначил 13 штрафов (от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей) и арестовал семь участников незаконной акции на срок от двух до 13 суток, отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее в этот же день сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал одного из участников несогласованной акции 23 января Юрия Балабоняна за нарушение порядка организации шествия.

Ему назначили штраф в 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ. Отмечалось, что мужчина приехал в Петербург из Краснодара.

Накануне глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял об отсутствии нарушений при задержаниях участников несогласованных акций. Он выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ.

В разных городах России 23 января прошли несанкционированные акции. Среди задержанных были дети. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение детей в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявляли, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021