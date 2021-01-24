Суд Петербурга привлек к ответственности 20 участников незаконной акции

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 20 административных протоколов в отношении участников незаконной акции 23 января. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что всем нарушителям вменялась статья об участии в несогласованной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

В результате суд назначил 13 штрафов (от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей) и арестовал семь участников незаконной акции на срок от двух до 13 суток, отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее в этот же день сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал одного из участников несогласованной акции 23 января Юрия Балабоняна за нарушение порядка организации шествия.

Ему назначили штраф в 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ. Отмечалось, что мужчина приехал в Петербург из Краснодара.

Накануне глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял об отсутствии нарушений при задержаниях участников несогласованных акций. Он выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ.

В разных городах России 23 января прошли несанкционированные акции. Среди задержанных были дети. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение детей в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявляли, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.