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Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID-19 из России

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник, 25 января, проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 24 января сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter.

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«Сообщаю вам, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, завтра в 8:00 (17:00 мск. — Ред.)», — написал он.

По словам главы мексиканского МИДа, речь пойдет о «будущем двусторонних отношений», а также поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику.

Как сообщает «РИА Новости», в Кремле подтвердили запланированный телефонный разговор лидеров двух стран. «Это действительно так. Разговор готовится», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

6 октября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Она может поступить в гражданский оборот в марте.

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