Посвященная Российской Армии выставка откроется в Твери
С 29 января по 28 февраля в Тверском городском музейно-выставочном центре будет работать выставка, посвященная Российской Армии. Экспозиция приурочена к Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
Это первая персональная выставка члена союза художников России Вячеслава Потогина, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На ней будет представлено около 30 картин, пишут Тверские ведомости.
Сам автор с 2017 года работает в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Все его произведения посвящены патриотизму.