Крупный пожар в якутском селе Сунтар потушили 20 человек
Двадцать пожарных тушили горящий частный дом по улице Братьев Насыровых в селе Сунтар. К ликвидации пожара привлекались также три единицы техники.
Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило 23 января в 03.55. На момент прибытия пожарного подразделения из дома был виден открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади 100 кв. м. Спасен рядом стоящий гараж, передает ИА SakhaNews.
Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС по Якутии.