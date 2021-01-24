Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»

Вице-президент Аргентины и бывший президент страны Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом она написала в своем Twitter в воскресенье, 24 января.

Она опубликовала фото, на котором ей делают прививку.

«Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих», — написала вице-президент.

Также она поблагодарила медицинский персонал за усилия, которые они прилагают в борьбе с пандемией.

21 января стало известно, что президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Тогда он отметил, что вакцинация способна защитить от коронавируса, и призвал граждан последовать его примеру.

В конце декабря 2020 года в Аргентине зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V».

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Кроме того, исследования и сам процесс вакцинации показали безопасность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.