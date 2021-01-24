Пострадавшая на незаконной акции петербурженка простила ударившего ее силовика

Петербурженка Маргарита Юдина, пострадавшая 23 января на несанкционированной акции, простила ударившего ее сотрудника правоохранительных органов.

«Обидчика я простила. Понимаю, что молодежь наша в трудном положении, вот это противостояние искусственное, я не держу зла, я православный человек, я прощаю всех», — приводит 24 января телеканал РЕН ТВ слова женщины.

Отмечается, что Юдину ранее в воскресенье выписали из больницы.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Фалевко заверил, что пациентке оказали всю необходимую помощь. По его словам, состояние женщины стабильное и в стационарном лечении она не нуждается.

В свою очередь, полицейский рассказал, что не хотел причинить женщине вред, а то, что произошло, — случайность. Он заявил, что приносит глубочайшие и искренние извинения.

Кроме того, 24 января Юдину навестил в больнице начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга Сергей Музыка и тоже принес свои извинения от лица всего личного состава.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были и дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в незаконных акциях.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

Также 23 января следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет России по Москве сообщил 24 января, что возбудил четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.