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В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с COVID-19 в школах

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Ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна. Об этом сообщила в воскресенье, 24 января, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

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«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени», — сказала Брагина в интервью «Российской газете».

Она отметила, что в связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки и соблюдают безопасную дистанцию.

По ее словам, меры профилактики позволяют снизить риски передачи не только COVID-19, но и всех респираторных вирусов.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения.

Вместе с тем 15 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что у родителей школьников есть право выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при выявлении заболевшего COVID-19 школьника в столице на дистанционное обучение будут переводить весь его класс.

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