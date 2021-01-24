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Список водоемов с тонким льдом составили в Московской области

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Спасатели из «Мособлпожспаса», подразделения ГИМС и Государственного пожарного надзора провели патрулирование и замер толщины льда в местах массового выхода людей на акватории Подмосковья.

Всего было проверено 62 водоема. Средняя толщина льда на водоемах Подмосковья составляет более 25 см. Опасными признаны 17 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см, передает портал «Подмосковье сегодня». Среди них: река Лопасня в Чехове, река Ока, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Волга в Дубне, река Яуза в Мытищах, река Нерская, Шатурская группа озер в Рошале.

Московская область получит дополнительные 646 млн рублей на проведение мероприятий в рамках проекта «Оздоровление Волги». Регион ускорит строительство и реконструкцию очистных сооружений. Планируется улучшить состояние реки за счет сокращения объемов загрязненных стоков.

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