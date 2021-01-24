Число случаев COVID-19 в США превысило 25 млн

С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 25 млн человек. Такие данные приводит в воскресенье, 24 января, американский университет Джонса Хопкинса.

Согласно информации, в стране подтверждено 25 003 695 случаев заражения COVID-19. Таким образом, США по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю.

При этом число летальных случаев в США, по данным университета, составляет 417 538.

Ранее в этот же день стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 98 млн. Было зарегистрировано 2 120 414 летальных исходов. За всё время выздоровели около 70 млн человек.

Как отмечалось, больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США, далее следуют Индия (10 654 533) и Бразилия (8 816 254).

За минувшие сутки в России выявили 21 127 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 719 400. Выздоровели 3 131 760 человек, скончались 69 462 пациента.

Ранее 20 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19.