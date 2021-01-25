«Цены на бензин резко вырастут» — такой прогноз начали активно обсуждать с конца прошлого года. Формально, предпосылки действительно были: запланированный государством рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов на моторное топливо, а также восстановление цены нефти при слабом рубле. В середине января биржевые котировки автобензинов заметно увеличились, что заставило многих опасаться резкого скачка цен в рознице и повторения событий 2018 года. Но реальных предпосылок для резкого скачка цен практически нет.

Летом прошлого года российский рынок всколыхнули новости о резком росте оптовых цен на бензин. В июне по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже котировки АИ-95 превысили 56 тыс. рублей за тонну, а затем продолжили подъём до 57,3 тыс. рублей. Затем последовало снижение, и снова произошёл скачок — до 57,7 тыс. рублей за тонну. После этого котировки пошли вниз. Но владельцы АЗС и простые автомобилисты успели хорошенько понервничать. В их памяти ещё свежи были события мая-октября 2018 года, когда внутренний рынок штормило, а розничные цены в кратчайшие сроки увеличились на чудовищные 10%.

К счастью, в 2020 году ничего подобного не произошло. Летние рекорды были связаны с локальным скачком спроса на фоне отмены антипандемийных ограничений во многих регионах страны. Розничные цены на бензин по итогам года выросли на 2,5%, что оказалось заметно ниже уровня инфляции (чуть менее 5%). К тому же простой российский потребитель гораздо чаще предпочитает АИ-92 — самый востребованный автобензин на нашем рынке. И как раз АИ-92 в ходе летнего биржевого переполоха вёл себя относительно умеренно: котировки не превышали 51,5 тыс. рублей за тонну. Это немало, но в ходе кризиса 2018 года девяносто второй поднимался до 55 тыс. рублей за тонну.

А в январе 2021 года поведение АИ-92 оказалось наиболее тревожным звоночком: его котировки приблизились к печальным рекордам 2018 года, превысив 53 тыс. рублей за тонну (около 40 рублей за 1 л). Средняя розничная цена бензина выросла с 2018 года и для полноценного кризиса на внутреннем рынке АИ-92 должен был не просто приблизиться к рекордам более чем двухлетней давности, а превзойти их и задержаться на новых рубежах. Но в конце прошлой недели котировки девяносто второго снизились. Кстати, АИ-95 в этот раз торговался ниже 55 тыс. рублей за тонну.

Традиционно основной причиной роста оптовых цен был назван чрезмерный экспорт, который не оставляет достаточно нефтепродуктов для внутреннего рынка. В ряде ситуаций (к примеру, в конце 2017 года) резкое увеличение поставок моторных топлив на биржу действительно останавливало слишком активный рост цен. Но это средство нельзя рассматривать как панацею. Всего 10% производимого у нас в стране бензина идёт на экспорт, а 90% потребляется на внутреннем рынке.

К настоящему моменту Минэнерго уже порекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина, что должно снять риск нехватки предложения и закрывает пространство для долгосрочного роста биржевых котировок. Кроме того, на фоне кризиса 2018 года был внедрён демпфирующий механизм, который должен повышать привлекательность внутреннего рынка. Но этот механизм нельзя назвать идеальным из-за размера включённой в него условной цены. Это, конечно, не значит, что механизм не работает и не защищает рынок от возможных перекосов.

Впрочем, в 2020 году спрос на бензин (Евро-5) в России снизился на 5,6% относительно показателей 2019-го. Но к новогодним праздникам потребление моторных топлив увеличилось, что действительно могло притормозить предложение в погоне за спросом. При этом спрос вырос на фоне ожиданий роста акцизов и НДПИ, что дополнительно подогревало рынок. То есть было объективное повышение потребности со стороны простых автомобилистов, а также частично присутствовал избыточный или, если угодно, спекулятивный спрос, которому способствовало ожидание новогоднего увеличения цен в опте и рознице.

Нельзя сказать, что ожидания были беспочвенными. Акцизы, зашитые в каждый литр моторного топлива, растут с 2014 года. К январю 2021 года они увеличились более чем в два раза (примерно с 4 рублей за литр до 9,7 рубля за литр). Кроме того, увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (при снижении экспортной пошлины). НДПИ зависит как от параметров реализуемого сейчас большого налогового манёвра, так и от рублёвой цены на нефть. Последнее особенно важно, так как в данный момент восстанавливаются цены на чёрное золото, а рубль не спешит укрепляться к доллару. Такое сочетание не в последнюю очередь сыграло против внутреннего рынка в мае 2018 года. С ростом налоговых платежей растут и затраты на производство каждого литра топлива.

Пожалуй, слабый рубль на фоне растущей нефти сейчас является главной угрозой для внутреннего рынка. Все остальные проблемы можно решить, нарастив производство и направив больше нефтепродуктов на биржу. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос о квотах на добычу в рамках сделки ОПЕК+ и обязательствах наших компаний перед внешними покупателями. Но у большинства из них потребление пока не достигло докризисного уровня. А когда достигнет — квоты будут увеличены.

В остальном же используемые для поддержания внутреннего рынка механизмы (включая демпфер) работают. Да, рост цен на бензин неизбежен. И, хотя нельзя сбрасывать со счетов вероятность форс-мажоров, но к дню сегодняшнему нет объективных предпосылок для того, чтобы бензин (и дизельное топливо) в 2021 году дорожало выше уровня инфляции.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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