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Полицейский извинился перед пострадавшей от его действий на акции в Петербурге

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Сотрудник полиции извинился перед женщиной, которая пострадала от его действий на незаконной акции 23 января в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 24 января, он пришел к пострадавшей в больницу с букетом цветов.

Накануне во время незаконной акции протеста она попыталась воспрепятствовать задержанию мужчины, в результате чего один из силовиков нанес ей удар.

Полицейский рассказал, что не хотел причинить женщине вред, а то, что произошло, — случайность.

«Я бы хотел глубочайшие и искренние извинения принести. Извините меня, за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал он.

Женщина сразу приняла извинения, а также попросила правоохранителя не переживать.

«Все живы, вон цветочки какие хорошие. Ладно, ничего страшного. С Богом», — отметила пострадавшая. После того как полицейский покинул палату, она снова попросила передать, чтобы он не переживал.

Ранее в этот же день госпитализированную женщину навестил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга Сергей Музыка. Он несколько раз извинился перед пострадавшей от лица всего личного состава, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных. Женщина извинения приняла.

23 января также стало известно, что полиция начала проверку видео, на котором был запечатлен инцидент.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек, среди которых были дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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