Мирный митинг в США перешел в столкновения с полицией

У здания миграционной службы США прошла акция протеста. Мирный митинг перерос в столкновения с полицией, передает телеканал «Известия». Участники шествия стали бросать в полицейских файеры. В ответ на агрессию активистов применили слезоточивый газ. Митингующие требовали отменить депортацию мигрантов. Полиция арестовала нескольких протестующих.

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