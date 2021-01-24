Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Во Франции призвали ввести «действенные» санкции против России
Мир
На Украине пообещали отреагировать на жалобы на нарушение закона о языке
Спорт
Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым
Интернет
Facebook вернул ранее заблокированный пост Рогозина
Мир
В Лондоне опровергли сообщения о возгорании в Вестминстерском дворце
Спорт
Конькобежец Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе в Нидерландах
Мир
Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового штамма коронавируса
Спорт
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Армия
В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения

Полицейский извинился перед пострадавшей на акции в Петербурге за удар

0
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021