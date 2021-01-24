Facebook вернул ранее заблокированный пост Рогозина

Администрация социальной сети Facebook в воскресенье разблокировала публикацию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об экс-после США в России Майкле Макфоле. При этом не снято ограничение на возможность публиковать новые сообщения, надписал Рогозин 24 января в своем Telegram-канале.

«Обновления до сих пор закрыты», — отметил он, сопроводив сообщение соответствующими скриншотами.

В этот же день глава «Роскосмоса» сообщил, что Facebook заблокировала ему возможность на 24 часа публиковать новые сообщения и оставлять комментарии. Как уточняется, сама страница Рогозина оставалась открытой для пользователей.

Он назвал сложившуюся ситуацию «свободой слова на американский манер».

Макфол опубликовал в своем Twitter несколько сообщений на тему демократии в России. Рогозин отреагировал на публикацию бывшего посла, оставив комментарий на своей странице в Facebook. Данное сообщение в последующем было заблокировано.

Ранее в ноябре в России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ. По данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ РФ, среди которых «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».