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Порядка 10 междугородних рейсов из Томска отменили из-за морозов

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Из Томска в воскресенье, 24 января, отменено 10 автобусных рейсов. Еще 15 не состоится в понедельник, 25 января. Причина — неблагоприятные погодные условия.

Региональное ГУ МЧС предупредило местных жителей об аномальных холодах, которые продержится до 27 января. Температура воздуха в эти дни может опускаться до –35 градусов, а местами и до –40.

25 января, в частности, не состоятся рейсы в аэропорт Толмачево, Асино, Наргу, Подгорное, Кривошеино, Копашево, Молчаново, Бакчар, Новосибирск, пишет РИА «Томск».

24 января сообщалось, что холода, пришедшие на север Свердловской области, признаны аномальными. Подобные крепкие и продолжительные морозы в последний раз отмечались в регионе в 2006 году.

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