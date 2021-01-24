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Захарова заявила о глубочайшем кризисе «западной псевдодемократии»

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Различия в оценке протестов в России и на Западе, а также блокировка официальных российских аккаунтов в американских соцсетях говорят о глубочайшем кризисе западного образа мысли. Об этом в воскресенье, 24 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, в Соединенных Штатах информация о блокировке российских официальных страниц или страниц СМИ происходит «на уровне принятия неких корпоративных решений».

«Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма. Краска сошла — и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий — это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что это «опасный кризис», так как он «угрожает суверенитету многих стран».

Накануне Захарова заявила, что в пятницу, 22 января, посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий, которые планировались на 23 января. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Захарова подчеркнула, что американским дипломатам придется объясняться в российском МИДе из-за этих публикаций.

В тот же день Москва обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов внутри страны.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

По данным московского ГУ МВД России, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Столичное Главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

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