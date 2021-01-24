«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Российская социальная сеть «ВКонтакте» («ВК») восстановила работу после сбоя. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе компании.

«Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу», — рассказали «РИА Новости» в «ВК».

Они подчеркнули, что о массовом сбое речи не идет.

Ранее в этот же день пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети в России.

Проблемы начались около 17:00 мск. Отмечается, большинство пользователей (59%) соцсети пожаловались на трудности с доставкой сообщений.

Накануне пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в работе сервиса. Больше половины пользователей (83%) пожаловались на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывали сложности с просмотром новостной ленты.