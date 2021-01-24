Погибших кабанов в лесных угодьях Ульяновской области не нашли

В Ульяновской области егеря и ветеринары обследовали леса в нескольких районах, разыскивая останки кабанов. Специалисты ветслужбы и регионального минприроды совместно с сотрудниками охотхозяйств тщательно осмотрели территории Сенгилеевского и Тереньгульского районов, которые граничат с Самарской областью.

Как пишет ulpravda.ru, проверки начались после появления информации о том, что в соседнем районе сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за африканской чумы свиней. Контролеры разыскивали трупы диких кабанов и больных животных, но не нашли.

Мероприятия по предотвращению заноса опасного заболевания на территорию Ульяновской области будут продолжаться, сказали в региональной ветеринарной службе.

Ранее сообщалось, что 10 погибших от АЧС кабанов были найдены в Красноармейском районе Самарской области в угодьях охотничьего общества «Защита» на берегу реки Чапаевки.