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Кокляев объяснил победу Порье над Макгрегором

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Американский боец UFC Дастин Порье функционально оказался сильнее своего соперника ирландца Конора Макгрегора. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил тяжелоатлет Михаил Кокляев, который накануне предрекал победу Макгрегору.

«Мой прогноз не подтвердился, сегодня Макгрегор проиграл, и видно было, что Порье функционально гораздо крепче Макгрегора. Было видно — после того как Макгрегор находился в тяжелом нокдауне, он тяжело дышал, и как легко поднимал победно руки Порье, он свободно дышал, что говорило о том, что он по функциональности гораздо крепче», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Кокляева.

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Он предположил, что у истории данного противостояния еще будет продолжение.

Ранее в этот же день боец смешанных единоборств и блогер Артем Тарасов отметил, что Макгрегор уже давно перестал быть настоящим бойцом и стал бизнесменом, а Порье обладал большим желанием победить.

Порье 24 января победил Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Американец уже заявил, что ему интересен реванш с ирландцем, пишет «Газета.ру».

В настоящее время Кокляев и Тарасов тоже готовятся к поединку друг против друга, который состоится 20 февраля. Бой пройдет в рамках нового турнира, на котором будут драться как профессиональные бойцы, так и известные блогеры.

Кроме них в главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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