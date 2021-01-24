Посольство сообщило о выяснении ситуации с арестом россиянина в Греции

Посольство России в Афинах выясняет обстоятельства задержания россиянина на греческом острове Тинос. Об этом сообщили в воскресенье, 24 января, «РИА Новости» в диппредставительстве.

«Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина РФ 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы», — рассказали информагентству в посольстве России.

В то же время дипломаты отметили, что необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления они на данный момент не получили.

Накануне, как сообщает «Газета.ру», портовые власти острова Тинос арестовали гражданина России, незаконно проникнувшего в Грецию на краденной в турецком портовом городе Чешме парусной лодке.

В сентябре 2020 года стало известно, что российское посольство в Вашингтоне оказывает помощь приговоренному к семи годам и четырем месяцам тюрьмы россиянину Евгению Никулину. Россиянина считают виновным во взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, а также в попытках продать украденные логины и пароли.

Обвинительный вердикт в отношении Никулина суд присяжных в Сан-Франциско вынес в июле 2020 года. Россиянин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.