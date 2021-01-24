СКР начал проверку после гибели ребенка в сугробе под Калугой

В Износковском районе Калужской области восьмилетняя девочка погибла во время игры в сугробе. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

Инцидент произошел в деревне Леоново. По предварительным данным, девочка вместе с другими детьми играла недалеко от дома в сугробах, они строили снежную крепость. Девочка залезла в сугроб слишком далеко, снег обрушился и засыпал ее.

Взрослые откопали ребенка и повезли в районную больницу, но врачи констатировали смерть, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что на Чукотке два брата пяти и семи лет ушли гулять и не вернулись. Позднее тела детей нашли под слоем снега в сугробе недалеко от их дома.