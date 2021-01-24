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Теплее на 1,1 градуса стало в Крыму за 10 лет

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В Крыму погода постепенно меняется в сторону потепления. По данным республиканского Гидрометцентра, за 10 лет среднегодовая температура выросла на 1,1 градуса.

По словам главы ведомства Татьяны Любецкой, которые приводит ИА «Крыминформ», специалисты сделали подобный вывод, проанализировав расчеты среднемесячных и среднегодовых температур воздуха.

Также метеорологи прогнозируют, что потепление, которое пришло на полуостров на смену морозам, продлится и на предстоящей неделе. В последнюю неделю января синоптики прогнозируют дожди в Крыму.

Сильные морозы, а вместе с ними и снегопады пришли в регион 16 января. Высота снежного покрова в горах увеличилась местами до 25 см. Сообщалось, что обледенел водопад Учан-Су, который считается самым высоким на полуострове.

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