В Лондоне опровергли сообщения о возгорании в Вестминстерском дворце

Пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, сработала в Лондоне по ошибке. Об этом рассказали ТАСС в пожарной службе британской столицы в воскресенье, 24 января.

«Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме, но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши», — сказали в пожарной службе.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что над Вестминстерским дворцом поднялся столб дыма, а внутри здания сработала пожарная сигнализация.

В интернете появились кадры, на которых можно разглядеть дым над крышей здания.

Палата общин отмечала, что из здания идет «просто пар», но не пояснила причину срабатывания сигнализации.

Аналогичный инцидент произошел в прошлом месяце — тогда из Вестминстерского дворца был замечен дым.