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Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового штамма коронавируса

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Швеция вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения британского штамма коронавируса в районе Осло. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 24 января, сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг, пишет Expressen.

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«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля», — отметил Дамберг.

По словам министра, эту меру могут при необходимости продлить.

Запрет не распространяется на людей, которые живут и работают в Швеции или имеют там неотложные семейные дела. Запрет на въезд также не коснется грузовых перевозок.

Дамберг напомнил, что всем гражданам, прибывшим из Норвегии, необходимо сделать тест на COVID-19, а также самоизолироваться как минимум на неделю.

Он уточнил, что до 14 февраля продлен запрет на въезд в страну из Дании и Великобритании. О его введении власти Швеции объявили 21 декабря прошлого года. Отмечалось, что данные меры также были связаны с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 20 января, британский штамм коронавирусной инфекции распространился на территории уже 60 государств.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый британский штамм коронавируса является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

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