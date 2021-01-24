Конькобежец Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе в Нидерландах

Российский конькобежец Артем Арефьев завоевал первенство на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене в воскресенье, 24 января.

Спортсмен преодолел дистанцию за 34,459 сек., установив личный рекорд, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Второе время показал нидерландец Дай Дай Нтаб, отстав от первого места на 0,19 сек. Третьим стал его соотечественник Леннарт Велема с отставанием 0,28 сек.

Россиянин Виктор Муштаков стал седьмым (отстал на 0,33 сек.), а Руслана Мурашова дисквалифицировали.

Этап Кубка мира в Нидерландах завершится в воскресенье.

Ранее в этот же день россиянин Павел Кулижников победил в дивизионе В на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Он пробежал дистанцию за 34,798 сек. Он соревновался в дивизионе B, поскольку упал на первой пятисотке 23 января.

Также на дистанции 500 м упали нидерландец Кай Вербай и немец Йоэль Дюфтер. Они в дивизионе В и заняли второе и третье места соответственно.