Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

Американский кино- и телесценарист Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает CNN со ссылкой на его вдову Глорию Лумис.

По ее словам, причиной смерти стала пневмония.

Уолтер Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1940-м окончил Дартмутский колледж. Во время Второй мировой войны писал эссе, после войны издал их в виде отдельной книги. Публикацию заметили в Голливуде, и в 1947 году он заключил с Columbia Pictures контракт сценариста.

Бернстайн был наиболее известен тем, что в 1950 году его за поддержку коммунизма включили в черный список Голливуда. После этого он какое-то время подписывал свои работы псевдонимами.

Среди работ Бернстайна как сценариста — «Поцелуями сотри кровь с моих рук», «Великолепная семерка», «Дом на Кэрролл-стрит», «Проказник из психушки», «Подставное лицо». Последняя картина удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Также его сценарий к драме «Дети мисс Эверс» был номинирован на премию «Эмми».