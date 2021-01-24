Новогоднюю ель разобрали в Детском парке Пскова

В Детском парке в Пскове демонтировали новогоднюю елку. Для этого специалисты применили специальную технику. Эта конструкция на протяжении нескольких лет украшает центр Пскова.

Как поясняет Псковская лента новостей, обычно праздничные новогодние инсталляции разбирают в январе, после Крещения. Так получилось и в этом году. В администрации города пообещали убрать все украшения в специальные места хранения до следующего Нового года.

23 января главную новогоднюю елку России вывезли из Кремля. 25-метровое дерево отправили на переработку. В управделами президента рассказали, что в течение нескольких дней снимали с елки и упаковывали более 1 тыс. игрушек и порядка 2 км гирлянд.