Предполагаемой причиной пожара в жилом доме в Белогорске стал поджог

Вечером 23 января в Белогорске Амурской области произошел пожар в жилом доме. По информации пресс-центра ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило около 22 часов.

На место были направлены расчеты в составе 12 человек и трех единиц техники. Выяснилось, что горела квартира на третьем этаже, передает asn24.ru. Было эвакуировано 14 человек. Никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара послужил поджог. Виновник устанавливается.

Ранее была организована доследственная проверка по факту гибели супружеской пары на пожаре в Оренбурге 22 января. Горел жилой дом на улице Кардонной. Во время тушения в здании были обнаружены тела собственников — мужчины и женщины 67 и 68 лет.